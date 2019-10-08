Стал известен состав сборной России на ЧЕ по велоспорту на треке

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по велотреку.

В заявку на соревнования, которые пройдут в голландском Апелдорне с 16 по 20 октября, вошли Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Алексей Ткачёв, Виктор Манаков, Сергей Ростовцев, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Никита Берсенёв, Дмитрий Мухомедьяров, Артур Ершов, Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва, Екатерина Роговая, Евгения Аугустинас, Тамара Дронова, Мария Новолодская, Диана Климова, Дарья Малькова, Мария Ростовцева.

Ранее сообщалось, что лицензия велокоманды Katusha-Alpecin перейдёт Israel Cycling Academy.