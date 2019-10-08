Стал известен состав сборной России на ЧЕ по велоспорту на треке

Короткая ссылка
Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по велотреку.
Стал известен состав сборной России на ЧЕ по велоспорту на треке
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В заявку на соревнования, которые пройдут в голландском Апелдорне с 16 по 20 октября, вошли Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Алексей Ткачёв, Виктор Манаков, Сергей Ростовцев, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Никита Берсенёв, Дмитрий Мухомедьяров, Артур Ершов, Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва, Екатерина Роговая, Евгения Аугустинас, Тамара Дронова, Мария Новолодская, Диана Климова, Дарья Малькова, Мария Ростовцева.

Ранее сообщалось, что лицензия велокоманды Katusha-Alpecin перейдёт Israel Cycling Academy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить