Владелец «Спартака» высказался о ситуации с поиском нового главного тренера
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- РИА Новости
«Ничего пока не комментирую. Будет ли новый тренер до конца недели? Всё увидите», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака».