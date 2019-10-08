Владелец «Спартака» высказался о ситуации с поиском нового главного тренера

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после собрания руководителей клуба ответил на вопрос о новом главном тренере команды.

«Ничего пока не комментирую. Будет ли новый тренер до конца недели? Всё увидите», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака».