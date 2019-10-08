СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»
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Как сообщает журналист издания Bild Марк Сикман, Доменико Тедеско на встрече в Москве не сумел достичь договорённости с руководством «Спартака» о контракте с командой. При этом, по информации источника, сотрудничество между сторонами всё ещё возможно.
34-летний Тедеско является безработным после увольнения из «Шальке» в начале 2019 года.
Ранее Андрей Федун заявил, что совет директоров «Спартака» не обсуждал выбор главного тренера.