Андрей Федун заявил, что совет директоров «Спартака» не обсуждал выбор главного тренера
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- РИА Новости
«Сегодня совет директоров собирался абсолютно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера мы сегодня не обсуждали», — цитирует Федуна Sport24.
По информации прессы, вчера руководство «Спартака» провело встречу с кандидатом на вакантную должность — 34-летним немцем Доменико Тедеско.
Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что считает Черчесова лучшим кандидатом на роль тренера «Спартака».