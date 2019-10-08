Андрей Федун заявил, что совет директоров «Спартака» не обсуждал выбор главного тренера

Короткая ссылка
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун заявил, что на последнем собрании руководители клуба не обсуждали кандидатуру нового наставника.
Андрей Федун заявил, что совет директоров «Спартака» не обсуждал выбор главного тренера
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сегодня совет директоров собирался абсолютно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера мы сегодня не обсуждали», — цитирует Федуна Sport24.

По информации прессы, вчера руководство «Спартака» провело встречу с кандидатом на вакантную должность — 34-летним немцем Доменико Тедеско.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что считает Черчесова лучшим кандидатом на роль тренера «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить