Андрей Федун заявил, что совет директоров «Спартака» не обсуждал выбор главного тренера

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун заявил, что на последнем собрании руководители клуба не обсуждали кандидатуру нового наставника.

«Сегодня совет директоров собирался абсолютно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера мы сегодня не обсуждали», — цитирует Федуна Sport24.

По информации прессы, вчера руководство «Спартака» провело встречу с кандидатом на вакантную должность — 34-летним немцем Доменико Тедеско.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что считает Черчесова лучшим кандидатом на роль тренера «Спартака».