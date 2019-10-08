Дмитрий Комбаров заявил, что считает Черчесова лучшим кандидатом на роль тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что нынешний главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов является оптимальным кандидатом на должность наставника красно-белых.

«Ко мне на мастер-классе недавно подошёл мальчик и спросил про будущего тренера «Спартака». Я ему ответил, что лучший вариант — это Черчесов. Однако я против совмещения. Это моё личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если мне приведут достаточные аргументы. Но на данный момент считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно», — цитирует Комбарова Sport24.

Должность главного тренера «Спартака» освободилась после отставки Олега Кононова. Ожидается, что команду возглавит немецкий специалист Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, почему кризис «Спартака» перед назначением Тедеско достиг апогея.