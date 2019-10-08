Дмитрий Комбаров заявил, что считает Черчесова лучшим кандидатом на роль тренера «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что нынешний главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов является оптимальным кандидатом на должность наставника красно-белых.
Дмитрий Комбаров заявил, что считает Черчесова лучшим кандидатом на роль тренера «Спартака»
  • Reuters

«Ко мне на мастер-классе недавно подошёл мальчик и спросил про будущего тренера «Спартака». Я ему ответил, что лучший вариант — это Черчесов. Однако я против совмещения. Это моё личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если мне приведут достаточные аргументы. Но на данный момент считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно», — цитирует Комбарова Sport24.

Должность главного тренера «Спартака» освободилась после отставки Олега Кононова. Ожидается, что команду возглавит немецкий специалист Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, почему кризис «Спартака» перед назначением Тедеско достиг апогея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить