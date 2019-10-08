Чеченского бойца призывают уйти из спорта после смерти его соперника из Узбекистана
- @bekzodnurmatovtank
Как сообщает «Кавказский узел», пользователи соцсетей призывают Беслана Исаева уйти из спорта и отказаться от гонорара за победу после того, как его оппонент Бекзод Нурматов скончался в результате полученных во время поединка травм.
Поединок проходил на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном 4 октября. Исаев одержал победу единогласным решением судей. После поединка Нурматов был доставлен в больницу, где и скончался 7 октября.
Ранее сообщалось, что узбекский боец Нурматов скончался после поединка в Грозном.