Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга
- © Birdie Thompson/AdMedia
- globallookpress.com
Конфликт между спортсменами разгорелся за несколько дней до события, когда Строумэн публично оскорбил боксёра, пожелавшего попробовать свои силы в реслинге. Потому Фьюри появился на следующем шоу с целью получить извинения. Словесная дуэль спортсменов в ринге переросла в потасовку с участием охранников и других рестлеров.
TYSON'S FURIOUS - AGAIN!@Tyson_Fury's appearance on WWE Raw last night ended in a huge brawl with @BraunStrowman!— Sky Sports WWE (@SkySportsWWE) October 8, 2019
Ожидается, что следующим боем Тайсона Фьюри станет реванш против действующего чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтея Уайлдера.
Ранее сообщалось, что Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес.