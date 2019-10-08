Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри устроил потасовку с реслером Броном Строумэном в рамках шоу SmackDown.
Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга
  • © Birdie Thompson/AdMedia
  • globallookpress.com

Конфликт между спортсменами разгорелся за несколько дней до события, когда Строумэн публично оскорбил боксёра, пожелавшего попробовать свои силы в реслинге. Потому Фьюри появился на следующем шоу с целью получить извинения. Словесная дуэль спортсменов в ринге переросла в потасовку с участием охранников и других рестлеров.

Ожидается, что следующим боем Тайсона Фьюри станет реванш против действующего чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес.

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