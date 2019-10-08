Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри устроил потасовку с реслером Броном Строумэном в рамках шоу SmackDown.

Конфликт между спортсменами разгорелся за несколько дней до события, когда Строумэн публично оскорбил боксёра, пожелавшего попробовать свои силы в реслинге. Потому Фьюри появился на следующем шоу с целью получить извинения. Словесная дуэль спортсменов в ринге переросла в потасовку с участием охранников и других рестлеров.

TYSON'S FURIOUS - AGAIN!@Tyson_Fury's appearance on WWE Raw last night ended in a huge brawl with @BraunStrowman! — Sky Sports WWE (@SkySportsWWE) October 8, 2019

Ожидается, что следующим боем Тайсона Фьюри станет реванш против действующего чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес.