Голландский велогонщик Маас попал в аварию во время гонки

Во время велогонки Il Piccolo Lombardia в 19-летнего голландского велогонщика Эдо Мааса из команды Sunweb врезался автомобиль.

«Состояние Эдо стабильное, его жизнь находится вне опасности», — говорится в заявлении команды.

Француз Эдуард Боннефуа, находившийся рядом с Маасом, рассказал подробности инцидента.

«Машина пересекала дорогу справа. На знаю, как это вообще возможно. Наверное, водитель ехал по своей земле и просто нас не увидел. Машина ехала со скоростью около 70 км/ч», — цитирует Боннефуа NBC Sports.

Маас получил переломы шеи, спины и повредил лицо. Виновником инцидента признан водитель автомобиля.

Ранее сообщалось, что итальянский велогонщик погиб в результате падения за 100 м до финиша гонки.