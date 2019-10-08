Мариу рассказал о причинах перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу заявил, что выбрал железнодорожников для продолжения карьеры из-за желания вернуться в сборную Португалии.

«Я очень рад вернуться в сборную Португалии. Это была моя цель, именно потому я сменил клуб. Нас ждут важные матчи, у нас есть шанс выиграть оба поединка. Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы попасть в итоговую заявку на Евро-2020», — заявил Мариу в интервью португальскому телеканалу SIC.

26-летний футболист перешёл в «Локомотив» из миланского «Интера» на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Фернандеш заявил, что больше всего в России ему нравится гречка.