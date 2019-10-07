Фернандеш: больше всего в России нравится гречка

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Португальский полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об изменении в рационе питания после переезда в Россию.
Фернандеш: больше всего в России нравится гречка
  • © официальный сайт ФК «Краснодар»

«Что больше всего нравится в России? Гречка. В России я для себя открыл гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион питания. Даже когда нахожусь в других странах», — цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Фернандеш с 2014 по 2019 год выступал за московский «Локомотив». Летом 2019 года португалец подписал контракт с «Краснодаром» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» проиграли аутсайдерам чемпионата Испании в Лиге Европы.

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