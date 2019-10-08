Ассисты Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в НХЛ
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Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Сент-Луиса» забрасывали Джейден Шварц, Оскар Сундквист и Алекс Пьетранджело. У «Торонто» отличились Фредерик Готье и Вильям Нюландер.
Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отдали по одной результативной передаче.
Ранее тренер «Питтсбурга» рассказал о сроках восстановления Малкина.