Ассисты Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в НХЛ

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В рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс».
Ассисты Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © John Cordes/Icon Sportswire

Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» забрасывали Джейден Шварц, Оскар Сундквист и Алекс Пьетранджело. У «Торонто» отличились Фредерик Готье и Вильям Нюландер.

Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отдали по одной результативной передаче.

Ранее тренер «Питтсбурга» рассказал о сроках восстановления Малкина.

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