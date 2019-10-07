Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе

Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.

«Несмотря на то что Мелкадзе и Обухов ещё не набрали оптимальную форму, уже сейчас можно говорить, что их приглашение — это попадание в яблочко. В этих футболистах я вижу качества, которых нам остро не хватало. Со стороны Мелкадзе это умение решать эпизод индивидуально за счёт высокого уровня исполнительского мастерства в завершающей стадии атаки. Всё, что было у него в «Спартаке», — это стечение обстоятельств», — цитирует Григоряна официальный сайт клуба.

Григорий Мелкадзе перешёл в «Тамбов» на правах аренды из московского «Спартака» в последний день трансферного окна.

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