Это'О поделился мнением о Гвардиоле

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал, как относился к наставнику Хосепу Гвардиоле.

«Мы должны учиться чему-то у каждого наставника, но в футболе есть мнения, и наступает момент, когда я должен поделиться и своим. Я влюблён в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека. Это наставник, который лучше всего доносил до меня информацию. Именно он действительно научил меня игре в футбол. Это выделяет его, он лучше других, хотя иногда и проигрывает матчи», — цитирует Это'О Marca.

Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна «Бордо» более €30 млн за трансфер Малкома.