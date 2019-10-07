Это'О поделился мнением о Гвардиоле

Короткая ссылка
Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал, как относился к наставнику Хосепу Гвардиоле.

«Мы должны учиться чему-то у каждого наставника, но в футболе есть мнения, и наступает момент, когда я должен поделиться и своим. Я влюблён в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека. Это наставник, который лучше всего доносил до меня информацию. Именно он действительно научил меня игре в футбол. Это выделяет его, он лучше других, хотя иногда и проигрывает матчи», — цитирует Это'О Marca.

Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна «Бордо» более €30 млн за трансфер Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить