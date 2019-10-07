Лебедева призвала Ласицкене и Шляхтина к переговорам

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Обладательница золотой медали Олимпиады 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева считает, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин должны начать диалог.
Лебедева призвала Ласицкене и Шляхтина к переговорам
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Почти три года Мария и президент ВФЛА используют прессу в своих отношениях, это ненормально. Ласицкене заявила, что не будет встречаться со Шляхтиным. Жаль. Всё же было бы лучше, если бы они за столом переговоров пришли к какому-то исходу. Если Мария считает, что президент федерации должен уйти, нужно лично в глаза высказаться и предъявить аргументы. Не хочу, чтобы в лёгкой атлетике выносился сор из избы и журналисты постоянно обсуждали, что сказала Ласицкене и что сказал Шляхтин», — цитирует Лебедеву «Подмосковье сегодня».

Мария Ласицкене посредством соцсетей призвала главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина уйти в отставку. Руководитель организации, в свою очередь, в шуточной форме обещал подумать.

Ранее сообщалось, что Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку.

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