Лебедева призвала Ласицкене и Шляхтина к переговорам
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Почти три года Мария и президент ВФЛА используют прессу в своих отношениях, это ненормально. Ласицкене заявила, что не будет встречаться со Шляхтиным. Жаль. Всё же было бы лучше, если бы они за столом переговоров пришли к какому-то исходу. Если Мария считает, что президент федерации должен уйти, нужно лично в глаза высказаться и предъявить аргументы. Не хочу, чтобы в лёгкой атлетике выносился сор из избы и журналисты постоянно обсуждали, что сказала Ласицкене и что сказал Шляхтин», — цитирует Лебедеву «Подмосковье сегодня».
Мария Ласицкене посредством соцсетей призвала главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина уйти в отставку. Руководитель организации, в свою очередь, в шуточной форме обещал подумать.
Ранее сообщалось, что Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку.