«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера команды

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Пабло Мачин стал новым главным тренером испанского футбольного клуба «Эспаньол».
«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера команды
  • Reuters
  • © Marcelo del Pozo

Официальный сайт «Эспаньола» сообщил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом заключён до 2021 года. Последним местом работы наставника была «Севилья», которую он покинул в мае 2018 года.

В настоящее время «Эспаньол» занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры. Клуб является соперником московского ЦСКА по групповому раунду Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» объявил об отставке главного тренера.

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