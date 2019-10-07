Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» объявил об отставке главного тренера

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Наставник испанского «Эспаньола» Давид Гальего отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды во внутреннем чемпионате.
Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» объявил об отставке главного тренера
  • © Katerina Sulova/CTK
  • globallookpress.com

Пресс-служба «Эспаньола» объявила об увольнении главного тренера команды Давида Гальего. Клуб отметил успехи наставника на посту, пожелав успехов в дальнейшей карьере.

«Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. В матче второго тура испанцы на выезде обыграли армейцев со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Дембеле рискует пропустить матч с «Реалом».

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