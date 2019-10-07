Конте: Лукаку должен больше тренироваться

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Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте заявил, что бельгийский форвард команды Ромелу Лукаку должен больше тренироваться из-за своих габаритов.
Конте: Лукаку должен больше тренироваться
  • © Официальный аккаунт Ромелу Лукаку
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«Ромелу является тем футболистом, который из-за своих внушительных габаритов должен больше тренироваться. Ему надо много играть и тренироваться, чтобы быть в отличной форме. В начале сезона у него были проблемы со спиной. Но сейчас Лукаку мотивирован, старается из-за всех сил. Надеюсь, он оставит свои проблемы позади и будет готов на все 100%», — цитирует слова Конте Goal.com со ссылкой на DAZN.

После семи туров в Серии А «Интер» имеет 18 очков, занимая второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Спаллетти согласился возглавить «Милан».

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