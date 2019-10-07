Бразильский боец намерен опротестовать результат победного для себя боя

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Команда бразильского бойца смешанных единоборств Диего Лимы намерена опротестовать результат поединка с Люком Джумо.
Бразильский боец намерен опротестовать результат победного для себя боя
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«Мы довольны тем, что Диего одержал победу, но хотим знать, почему один из судей решил отдать победу Джумо. Мы с уважением относимся к Люку, но раздельное решение судей не отображает того, что происходило в октагоне», — цитирует MMA Junkie менеджера спортсмена Алекса Дэвиса.

Команда Лимы намерена добиться изменения результата боя на победу спортсмена единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что армянский боец ММА отказался отпускать соперника после удушающего приёма.

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