Егоров прокомментировал призыв «Уфы» относительно своего увольнения

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на призыв клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» уволить его с занимаемой должности в связи с низким уровнем работы отечественных арбитров.
Егоров прокомментировал призыв «Уфы» относительно своего увольнения
  • © Андрей Варенков
  • РИА Новости

«Я — Егоров, а не Газизов, звоните ему. К их несчастью, у меня нет аккаунта ни в каких соцсетях. Я даже не знаю, что такое хештег. Клубы к нам не имеют никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков», — цитирует Егорова «Чемпионат».

Директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил недовольство работой судей на матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1), а клубная пресс-служба выложила в сеть видеонарезку спорных моментов, сопроводив её хештегом «Егоровуходи».

Ранее Егоров заверил, что в эпизоде с удалением футболиста «Краснодара» Кайо арбитр не использовал VAR.

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