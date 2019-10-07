Егоров прокомментировал призыв «Уфы» относительно своего увольнения

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на призыв клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» уволить его с занимаемой должности в связи с низким уровнем работы отечественных арбитров.

«Я — Егоров, а не Газизов, звоните ему. К их несчастью, у меня нет аккаунта ни в каких соцсетях. Я даже не знаю, что такое хештег. Клубы к нам не имеют никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков», — цитирует Егорова «Чемпионат».

Директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил недовольство работой судей на матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1), а клубная пресс-служба выложила в сеть видеонарезку спорных моментов, сопроводив её хештегом «Егоровуходи».

Ранее Егоров заверил, что в эпизоде с удалением футболиста «Краснодара» Кайо арбитр не использовал VAR.