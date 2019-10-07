Глава ВФЛА отреагировал на призыв Ласицкене подать в оставку

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отреагировал на предложение покинуть пост, с которым к нему обратилась трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Я подумаю. Не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное — уже история», — приводит слова Шляхтина РИА Новости.

Спортсменка жёстко раскритиковала Шляхтина, отметив, что ВФЛА ничего не делает для чистых атлетов.

В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку.