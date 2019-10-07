Глава ВФЛА отреагировал на призыв Ласицкене подать в оставку
- РИА Новости
«Я подумаю. Не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное — уже история», — приводит слова Шляхтина РИА Новости.
Спортсменка жёстко раскритиковала Шляхтина, отметив, что ВФЛА ничего не делает для чистых атлетов.
В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.
Ранее Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку.