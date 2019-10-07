Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.

«У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года, когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА», — написала легкоатлетка в своём Instagram.

По её словам, она не ждёт призовых от ВФЛА, так как организация давно не поддерживает чистых спортсменов. Она также подчеркнула, что не намерена проводить никаких встреч со Шляхтиным.

«Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку», — написала Ласицкене.

В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Шляхтин заявил, что его не зацепили слова мужа Ласицкене по поводу подарка легкоатлетке.