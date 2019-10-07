Шляхтин заявил, что его не зацепили слова мужа Ласицкене по поводу подарка легкоатлетке

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин высказался о словах журналиста Владаса Ласицкаса по поводу подарка его жене Марии Ласицкене за победу в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в Дохе.
Шляхтин заявил, что его не зацепили слова мужа Ласицкене по поводу подарка легкоатлетке
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Спокойно к нему отношусь. Конструктивную критику всегда приветствую, другой вопрос, что частенько в его постах она отсутствует. Фразы и высказывания выхватываются из контекста или подаются под нужным углом», — приводит слова главы ВФЛА «Спорт-Экспресс».

По его словам, у него всегда были нормальные отношения со спортсменкой, но иногда у него возникают проблемы с её окружением. Шляхтин также заявил, что в ближайшее время намерен встретиться с Ласицкене и её тренером.

«Постараемся проговорить всё, чтобы нивелировать ситуацию. А биться и реагировать на каждое высказывание — не лучший вариант», — добавил Шляхтин.

Напомним, что муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ.

В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. До этого она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике.

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