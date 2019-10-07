Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

«С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — написал Тарасов в Instagram.

С 2010 по 2019 год хавбек выступал за московский «Локомотив», с которым он трижды выигрывал Кубок России, а также становился чемпионом страны. Нынешним летом игрок получил статус свободного агента после окончания срока действия контракта.

Ранее хоккеист Александр Овечкин пожелал Путину занимать пост президента России как можно дольше.