Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения
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- РИА Новости
«С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — написал Тарасов в Instagram.
С 2010 по 2019 год хавбек выступал за московский «Локомотив», с которым он трижды выигрывал Кубок России, а также становился чемпионом страны. Нынешним летом игрок получил статус свободного агента после окончания срока действия контракта.
Ранее хоккеист Александр Овечкин пожелал Путину занимать пост президента России как можно дольше.