Овечкин пожелал Путину занимать пост президента России как можно дольше

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина.
Овечкин пожелал Путину занимать пост президента России как можно дольше
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваши мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!» — приводит слова спортсмена Instagram-аккаунт Putin Team.

По его словам, Путин всегда придерживается правила, согласно которому сильным человеком является тот, кто помогает слабому стать сильнее, а не побеждает его. Он также назвал президента страны капитаном с командой единомышленников.

«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин заявил, что рад созданию движения Putin Team.

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