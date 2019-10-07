Уткин объяснил, почему назвал «Зенит» империей зла

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин объяснил, почему в одном из своих роликов назвал петербургский футбольный клуб «Зенит» империей зла.

«Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают», — сказал журналист на своём YouTube-канале.

По его словам, комментатор Геннадий Орлов не согласился с ним, отметив, что всегда были клубы, которые превосходили остальных по ресурсам. Тем не менее Уткин подчеркнул, что он имел в виду не количество ресурсов.

«Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих её существах. Только это и делает «Зенит» империей зла», — заявил Уткин.

Напомним, что Уткин сравнил «Зенит» с империей зла перед матчем с «Локомотивом», в котором железнодорожники одержали победу со счётом 1:0.

После 12 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

Ранее агент Дмитрий Чельцов заявил, что экс-футболист «Зенита» Йоан Молло умоляет о возвращении в Россию.