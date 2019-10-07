Гришин о защитнике ЦСКА Гогуа: в клубе «СКА-Хабаровск» мы его даже не подпускали к основе

Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что не понимает, почему армейцы приобрели защитника Седрика Гогуа.

«Когда мы с Вадимом Евсеевым работали в «СКА-Хабаровск» в ФНЛ, то даже не подпускали Гогуа к основе. А здесь, получается, его купили у «Тамбова» после того, как он дважды забил после «стандартов». И только за это брать защитника?! Странно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, защитник уже несколько раз довольно слабо сыграл за ЦСКА. Гришин предположил, что на данный момент у главного тренера команды Виктора Гончаренко просто нет выбора в оборонительной линии. Он также объяснил, почему Гогуа не играл за «СКА-Хабаровск».

«Он тренировался, но не играл. Были более сильные кандидатуры. Наверное, Вадим Евсеев разбирается в футболе и не просто так не ставил Гогуа в состав. Значит, он защитник не того уровня», — сказал Гришин.

Гогуа перешёл в ЦСКА в конце августа из «Тамбова». В составе армейцев он провёл четыре матча и забил один мяч.

Ранее экс-тренер ЦСКА заявил, что Лукас Сантос не соответствует уровню команды.