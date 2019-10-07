Экс-тренер ЦСКА считает, что Лукас Сантос не соответствует уровню команды

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Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин высказался о полузащитнике команды Лукасе Сантосе.
Экс-тренер ЦСКА считает, что Лукас Сантос не соответствует уровню команды
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«Сыроват. Не соответствует уровню ЦСКА. Армейцы всегда борются за Лигу чемпионов. Разве можно Сантоса сравнить с Вагнером Лавом? Между ними просто громадная пропасть!» — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Сантос не должен находиться в команде, которая борется за Лигу чемпионов. Он также заявил, что не видит никаких подвижек в игре футболиста.

«Возможно, он способен выступать в команде, которая занимает шестое-седьмое место. И то — это максимум», — сказал Гришин.

Сантос перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года на правах аренды из бразильского «Васко да Гама». На данный момент он сыграл за армейцев четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что ЦСКА его ничем не удивил в 12-м туре РПЛ.

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