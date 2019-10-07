Тренер «Ростова» Карпин заявил, что ЦСКА его ничем не удивил

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, удивил ли его чем-нибудь московский ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Как может удивить команда, которую ты видишь 11 туров и в матчах еврокубков? Сейчас вряд ли кто-то чем-то огорошит. Армейцы играли от себя, вышли в той же схеме. Но это не неожиданность. Соперник действовал на своих сильных сторонах, мы пытались их нейтрализовать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, жёлто-синие могли забить гораздо больше трёх мячей. Помимо этого, специалист не остался доволен игрой своих подопечных в последние 15 минут встречи, так как команда начала прижиматься к своим воротам.

«Думаю, что это больше психология — есть над чем работать», — добавил наставник коллектива из Ростова-на-Дону.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

Ранее Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак».