Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».

«Что касается слухов о «Спартаке», то генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове». На «Спартак» вообще не смотрю», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин, возглавляющий «Ростов» с 2017 года, в прошлом дважды руководил «Спартаком», в котором в настоящее время должность главного тренера является вакантной после отставки Олега Кононова.

Ранее в «Ростове» объяснили, почему Карпин быстро ушёл с пресс-конференции после матча с ЦСКА.