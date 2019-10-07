Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
  • РИА Новости

«Что касается слухов о «Спартаке», то генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове». На «Спартак» вообще не смотрю», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин, возглавляющий «Ростов» с 2017 года, в прошлом дважды руководил «Спартаком», в котором в настоящее время должность главного тренера является вакантной после отставки Олега Кононова.

Ранее в «Ростове» объяснили, почему Карпин быстро ушёл с пресс-конференции после матча с ЦСКА.

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