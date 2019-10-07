Калиниченко считает, что «Спартак» был обязан побеждать «Краснодар»

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Калиниченко считает, что «Спартак» был обязан побеждать «Краснодар»
  • РИА Новости

«Спартак» играл достойно? Нет таких понятий. Надо побеждать, а не играть достойно. Тем более в том положении, в котором находится команда, они обязаны драться и выигрывать», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

При этом он отметил, что игра не получилась у обеих команд, которые, по его мнению, кроме всплеска на первых минутах, ничего не продемонстрировали. Он также высказался об удалении капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Удаление Джикии — это нервы», — сказал Калиниченко.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Спартак» впервые с 2005 года потерпел пять поражений в чемпионате России. После 12 туров красно-белые занимают 12-е место, набрав 14 очков.

Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров признался, что ему стыдно за результат матча с «Краснодаром».

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