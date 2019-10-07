Вратарь «Спартака» Ребров признался, что ему стыдно за результат матча с «Краснодаром»

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров заявил, что ему стыдно за результат матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Вратарь «Спартака» Ребров признался, что ему стыдно за результат матча с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды», — приводит слова Реброва Rusfootball.

Он также поблагодарил болельщиков команды за поддержку в прошедшей игре.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Спартак» впервые с 2005 года потерпел пять поражений в чемпионате России. После 12 туров красно-белые занимают 12-е место, набрав 14 очков.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак».

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