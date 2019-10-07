Вратарь «Спартака» Ребров признался, что ему стыдно за результат матча с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды», — приводит слова Реброва Rusfootball.
Он также поблагодарил болельщиков команды за поддержку в прошедшей игре.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Спартак» впервые с 2005 года потерпел пять поражений в чемпионате России. После 12 туров красно-белые занимают 12-е место, набрав 14 очков.
Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак».