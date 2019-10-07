Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP

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Опубликован обновлённый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Рейтинг размещён на официальном сайте организации.

Первое место занимает серб Новак Джокович, за ним располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Россиянин Даниил Медведев сохраняет четвёртую позицию в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов находится на девятой строчке. Ещё один российский теннисист, Андрей Рублёв, поднялся с 35-го на 33-е место.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова поднялась на 35-е место в рейтинге WTA.

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