Александрова поднялась на 35-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг выложен на официальном сайте организации.

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти, на втором месте располагается представительница Чехии Каролина Плишкова, а замыкает тройку лучших японка Наоми Осака.

Лучшей из российских теннисисток является Екатерина Александрова, поднявшаяся с 38-й на 35-ю позицию. Дарья Касаткина поднялась на 39-ю строчку. Среди остальных россиянок Анастасия Павлюченкова занимает 40-е место, Вероника Кудерметова — 45-е место, Светлана Кузнецова — 55-е, Анна Блинкова — 66-е, Маргарита Гаспарян — 78-е, Анастасия Потапова — 88-е, Наталья Вихлянцева — 92-е, а Анна Калинская замыкает первую сотню.

Ранее сообщалось, что Доминик Тим стал победителем турнира ATP в Пекине.