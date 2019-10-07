«Виннипег» с Куликовым потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ

«Виннипег Джетс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Брок Нельсон, Андерс Ли и Энтони Бовилье. У гостей единственную шайбу забросил Патрик Лайне.

Российский защитник канадского коллектива Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут и 40 секунд и закончил игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Джетс» — с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее «Даллас» уступил «Детройту» в НХЛ, несмотря на 29 сейвов Антона Худобина.