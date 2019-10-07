«Даллас» уступил «Детройту» в НХЛ, несмотря на 29 сейвов Худобина
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Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Ред Уингз» покер оформил Энтони Манта. У гостей дублем отметился Роопе Хинц и один раз отличился Тайлер Сегин.
Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33.
Его одноклубник Александр Радулов провёл на льду 17 минут 3 секунды и не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Детройт» — с «Анахайм Дакс».
Ранее «Каролина» в овертайме обыграла «Тампу» в матче НХЛ.