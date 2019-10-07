«Каролина» в овертайме обыграла «Тампу» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
«Каролина» в овертайме обыграла «Тампу» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В основное время встречи за «Тампу» зибили Тайлер Джонсон, Кевин Шаттенкирк, и Стивен Стэмкос. В активе россиянина Михаила Сергачёва голевой пас.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Эрик Хаула и Даги Хэмилтон. Российский форвард Андрей Свечников отдал две голевые передачи.

В овертайме победу «Харрикейнз» принёс бросок Джейккоба Слэвина.

Ранее Яромир Ягр заявил, что на месте Александра Овечкина остался бы в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

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