Блатт ушел в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса»

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт покинул должность наставника греческого клуба «Олимпиакос».

Об этом сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято по взаимному согласию сторон.

60-летний специалист возглавлял «Олимпиакос» с 2018 года. В августе 2019 года он публично объявил, что у него диагностировали рассеянный склероз.

Под руководством Блатта, возглавлявшего сборную России с 2006 по 2012 год, российская команда стала бронзовым призёром Игр-2012.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джеймс стал MVP первого тура Евролиги.