Блатт ушел в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса»
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Об этом сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято по взаимному согласию сторон.
60-летний специалист возглавлял «Олимпиакос» с 2018 года. В августе 2019 года он публично объявил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Под руководством Блатта, возглавлявшего сборную России с 2006 по 2012 год, российская команда стала бронзовым призёром Игр-2012.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джеймс стал MVP первого тура Евролиги.