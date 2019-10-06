Широков заявил, что ЦСКА не прогрессирует под руководством Гончаренко

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о работе белорусского специалиста Виктора Гончаренко в московском ЦСКА.
Широков заявил, что ЦСКА не прогрессирует под руководством Гончаренко
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«Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нём не прогрессирует, особенно молодёжь. Когда брали молодых игроков, был расчёт на их дальнейший прогресс. Иван Обляков в «Уфе» и в ЦСКА — две большие разницы. В первые полгода в ЦСКА Обляков обыгрывал, мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперёк», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам 12 туров набрала 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА.

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