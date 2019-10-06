Тренер «Спартака»: мы не ожидали отставки Кононова

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал об отставке его предшественника Олега Кононова.

«Мы не ожидали отставки Кононова, после той игры он сам зашёл к команде и объявил об этом. Руководство клуба и игроки попросили меня готовить команду к этой встрече. У нас есть действующий контракт, дальнейшие решения будет принимать руководство», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

37-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 29 сентября, после увольнения Олега Кононова.

Ранее Кузнецов признал, что его замены в матче с «Краснодаром» не пошли на пользу команде.