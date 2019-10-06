Кузнецов ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после поражения от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Кузнецов ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»
  • ©spartak.com

«Пока ничего не могу сказать по поводу своего будущего. С руководством не общались, не знаю. Мы готовили команду конкретно к этой игре. Старались сделать всё, что можно. Думаю, в течение ближайших дней будем разговаривать, как видит будущее руководство и как будет дальше. Пока не знаю», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

37-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 29 сентября, после увольнения Олега Кононова.

Ранее Кузнецов признал, что его замены в матче с «Краснодаром» не пошли на пользу команде.

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