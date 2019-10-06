Тренер «Спартака» считает, что пауза на матчи сборных поможет команде

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов заявил, что предстоящий перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на матчи сборных принесёт его команде пользу.
Тренер «Спартака» считает, что пауза на матчи сборных поможет команде
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«Думаю, эта пауза пойдёт команде на пользу в любом случае. Нужно всё это проанализировать и переосмыслить. Очень надеемся, что травмированные к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Должны уже выиграть», — заявил Кузнецов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» впервые за 15 лет проиграл в пяти матчах РПЛ подряд, по итогам 12 туров клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее Кузнецов признал, что его замены в матче с «Краснодаром» не пошли на пользу команде.

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