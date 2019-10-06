СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» недоволен своим положением в команде

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Полузащитник английского «Ливерпуля» Шердан Шакири выразил недовольство количеством своего игрового времени.
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» недоволен своим положением в команде
  • © MANUEL GEISSER, via www.imago-i/www.imago-images.de
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«Конечно, я недоволен тем, что не играю чаще. Это нормальная реакция для профессионала. Понимаю, что Клопп не может лично обсуждать с каждым футболистом его роль. У нас большой состав, в котором много талантливых игроков. Многие из них ждут своего шанса. У нас с Клоппом никогда не было проблем. Он знает, что я всегда готов играть», — приводит слова Шакири Metro.

При этом он отметил, что у него никогда не возникало проблем с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Также швейцарский хавбек признался, что никогда не жалел о переходе в «Ливерпуль».

«Я счастлив в «Ливерпуле», не считая того факта, что хотел бы играть чаще. В этой команде у меня есть определённый статус, потому что я один самых опытных игроков здесь. Думаю, что являюсь одним из лидеров», — добавил Шакири.

27-летний швейцарец перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом прошлого года. На его счету — шесть забитых мячей и пять голевых передач в 36 матчах за «Ливерпуль». В этом сезоне Шакири принял участие лишь в четырёх матчах, в общей сложности проведя на поле 25 минут.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в матчах АПЛ.

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