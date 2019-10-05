«Ливерпуль» выиграл 17-й матч подряд в АПЛ, взяв верх над «Лестером»

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«Ливерпуль» одержал победу над «Лестер Сити» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» выиграл 17-й матч подряд в АПЛ, взяв верх над «Лестером»
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Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

17-ю победу подряд в АПЛ «Ливерпулю» принесли голы Садио Мане и Джеймса Милнера, реализовавшего пенальти. «Лестер» ответил голом Джеймса Мэддисона.

В девятом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» на своём поле примет «Бернли».

В параллельных матчах «Астон Вилла» разгромила «Норвич Сити» (5:1), «Эвертон» проиграл «Бернли» (0:1), а «Уотфорд» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что Мане достиг отметки в 50 голов в 100 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ.

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