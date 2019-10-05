Мане достиг отметки в 50 голов в 100 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ

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Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане достиг отметки в 50 голов за клуб в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
Мане достиг отметки в 50 голов в 100 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ
  • © Antonietta Baldassarre / Insidef
  • globallookpress.com

Знаковое для 27-летнего форварда событие произошло в матче восьмого тура с «Лестер Сити», который стал для него 100-м в составе мерсисайдской команды. Он стал десятым представителем «Ливерпуля» за его историю, которому удалось достичь отметки в 50 мячей в чемпионате Англии.

Мане играет за «Ливерпуль» с 2016 года. В общей сложности на его счету 66 голов и 23 голевые передачи в 133 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» разгромил «Тоттенхэм» в матче восьмого тура АПЛ.

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