«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм» в матче восьмого тура АПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Дублем отметился Аарон Конолли, ещё один мяч — на счету Нила Мопе.
«Брайтон» одержал вторую победу в нынешнем сезоне. Для «Тоттенхэма» поражение стало третьим в нынешнем чемпионате Англии.
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