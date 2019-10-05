«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм» в матче восьмого тура АПЛ

В рамках восьмого тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» победил лондонский «Тоттенхэм».

Встреча, проходившая на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Дублем отметился Аарон Конолли, ещё один мяч — на счету Нила Мопе.

«Брайтон» одержал вторую победу в нынешнем сезоне. Для «Тоттенхэма» поражение стало третьим в нынешнем чемпионате Англии.

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