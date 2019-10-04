Уткин отреагировал на возможный переход Соболева в «Манчестер Юнайтед»
«Мне адски нравится новость о том, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне совершенно всё равно, в чью голову пришло это написать. Это настолько нагло, это такой откровенный [выпендрёж], что можно только любоваться», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
В нынешнем сезоне Соболев сыграл 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей, а также отдал три результативные передачи.
Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву.