Уткин отреагировал на возможный переход Соболева в «Манчестер Юнайтед»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость, согласно которой нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуется английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Мне адски нравится новость о том, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне совершенно всё равно, в чью голову пришло это написать. Это настолько нагло, это такой откровенный [выпендрёж], что можно только любоваться», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей, а также отдал три результативные передачи.

Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву.