В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву

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Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию, согласно которой нападающим команды Александром Соболевым интересуется английский «Манчестер Юнайтед».
В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — приводит слова Шашкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей, а также отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что МЮ интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым.

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