В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву
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- РИА Новости
«Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — приводит слова Шашкова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Соболев сыграл 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей, а также отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что МЮ интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым.