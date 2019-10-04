СМИ: МЮ интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в список интересов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер добавил россиянина в список форвардов, которых клуб может попробовать приобрести летом.

Помимо него, в списке находятся Каллум Уилсон из «Борнмута», Мусса Дембеле из «Лиона» и Марио Манджукич из «Ювентуса».

Отмечается, что «красные дьяволы» внимательно наблюдают за игрой Соболева в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Также российским игроком интересуется «Галатасарай».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 11 матчей в чемпионате России, в которых забил восемь мячей, а также отдал три результативные передачи.

Ранее Соболев заявил, что не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит».