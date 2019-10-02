Соболев заявил, что не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»

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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев заявил, что не намерен переходить ни в петербургский «Зенит», ни в московский ЦСКА, даже если получит соответствующие предложения.
Соболев заявил, что не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»
  • РИА Новости

Об этом 22-летний форвард рассказал, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram.

Он также заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, но пока не знает, когда ему удастся перейти в европейский клуб.

Соболев стал игроком «Крыльев Советов» в 2018 году. В нынешнем сезоне в его активе восемь голов и три голевые передачи в 12 матчах за самарский клуб

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ нацелен на подписание контракта с Фёдором Чаловым.

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