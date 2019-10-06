СМИ: Футболист «Ростова» Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за недомогания

СМИ сообщили, по какой причине полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко не примет участия в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбек не сыграет с ЦСКА из-за недомогания.

Отмечается, что накануне у игрока резко поднялась температура. По этой причине главный тренер коллектива из Ростова-на-Дону Валерий Карпин не включил Ерёменко в заявку на игру.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдёт 6 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30.

Ранее супруга главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за критику тренера команды Виктора Гончаренко.