СМИ: Футболист «Ростова» Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за недомогания
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбек не сыграет с ЦСКА из-за недомогания.
Отмечается, что накануне у игрока резко поднялась температура. По этой причине главный тренер коллектива из Ростова-на-Дону Валерий Карпин не включил Ерёменко в заявку на игру.
Матч ЦСКА — «Ростов» пройдёт 6 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30.
Ранее супруга главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за критику тренера команды Виктора Гончаренко.